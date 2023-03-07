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Кулешовъ Алексей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.03.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1835

Отец: Кулешовъ Степанъ

Мать: Кулешова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.07.1861

Жена: Кулешова Александра

Рождение ребёнка
22.03.1862

Дочь: Садова Раиса

Мать ребёнка: Кулешова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1866

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Кулешова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1868

Сын: Кулешовъ Василий

Мать ребёнка: Кулешова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Сын: Кулешовъ Иванъ

Мать ребёнка: Кулешова Александра

Рождение ребёнка
09.02.1873

Дочь: Макарова Агафья

Мать ребёнка: Кулешова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Сын: Кулешовъ Григорий

Мать ребёнка: Кулешова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потешина Наталья

Мать ребёнка: Кулешова Александра

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