Кулешовъ Алексей
Место рождения
Дата рождения15.03.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1835
Отец: Кулешовъ Степанъ
Мать: Кулешова Матрена
Бракосочетание
09.07.1861
Жена: Кулешова Александра
Рождение ребёнка
22.03.1862
Дочь: Садова Раиса
Мать ребёнка: Кулешова Александра
Рождение ребёнка
06.10.1866
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Кулешова Александра
Рождение ребёнка
05.04.1868
Сын: Кулешовъ Василий
Мать ребёнка: Кулешова Александра
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кулешовъ Иванъ
Мать ребёнка: Кулешова Александра
Рождение ребёнка
09.02.1873
Дочь: Макарова Агафья
Мать ребёнка: Кулешова Александра
Рождение ребёнка
1875
Сын: Кулешовъ Григорий
Мать ребёнка: Кулешова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потешина Наталья
Мать ребёнка: Кулешова Александра