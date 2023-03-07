Кулешова (Колбинцева) Матрена
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти03.03.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Колбинцевъ Василий
Мать: Колбинцева Федора
Бракосочетание
?.01.1834
Муж: Кулешовъ Степанъ
Рождение ребёнка
15.03.1835
Сын: Кулешовъ Алексей
Отец ребёнка: Кулешовъ Степанъ
Рождение ребёнка
28.10.1840
Дочь: Баканова Прасковія
Отец ребёнка: Кулешовъ Степанъ
Рождение ребёнка
09.08.1843
Сын: Кулешовъ Алексей
Отец ребёнка: Кулешовъ Степанъ
Рождение ребёнка
11.02.1846
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Кулешовъ Степанъ
Рождение ребёнка
13.08.1848
Сын: Кулешовъ Лавръ
Отец ребёнка: Кулешовъ Степанъ
Рождение ребёнка
14.04.1850
Дочь: Агапия
Отец ребёнка: Кулешовъ Степанъ
Смерть
03.03.1860