Кулешова (Колбинцева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова (Колбинцева) Матрена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Дата смерти

03.03.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Колбинцевъ Василий

Мать: Колбинцева Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1834

Муж: Кулешовъ Степанъ

Рождение ребёнка
15.03.1835

Сын: Кулешовъ Алексей

Отец ребёнка: Кулешовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1840

Дочь: Баканова Прасковія

Отец ребёнка: Кулешовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1843

Сын: Кулешовъ Алексей

Отец ребёнка: Кулешовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1846

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Кулешовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1848

Сын: Кулешовъ Лавръ

Отец ребёнка: Кулешовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1850

Дочь: Агапия

Отец ребёнка: Кулешовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.03.1860
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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