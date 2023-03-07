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Колбинцевъ Василий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.03.1785

Дата смерти

27.02.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1785

Отец: Колбинцевъ Семенъ

Мать: Колбинцева Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1810

Сын: Колбинцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Колбинцева Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1811

Дочь: Базлова Назарова Ирина

Мать ребёнка: Колбинцева Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Кулешова Матрена

Мать ребёнка: Колбинцева Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Колбинцевъ Кузьма

Мать ребёнка: Колбинцева Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1816

Дочь: Денисова Фекла

Мать ребёнка: Колбинцева Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбинцева Федора

Смерть
27.02.1859
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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