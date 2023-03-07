Колбинцевъ Василий
Место рождения
Дата рождения03.03.1785
Дата смерти27.02.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1785
Отец: Колбинцевъ Семенъ
Мать: Колбинцева Анисья
Рождение ребёнка
07.09.1810
Сын: Колбинцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Колбинцева Федора
Рождение ребёнка
15.04.1811
Дочь: Базлова Назарова Ирина
Мать ребёнка: Колбинцева Федора
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Кулешова Матрена
Мать ребёнка: Колбинцева Федора
Рождение ребёнка
1814
Сын: Колбинцевъ Кузьма
Мать ребёнка: Колбинцева Федора
Рождение ребёнка
24.09.1816
Дочь: Денисова Фекла
Мать ребёнка: Колбинцева Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колбинцева Федора
Смерть
27.02.1859