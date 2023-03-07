Базлова Назарова (Колбинцева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базлова Назарова (Колбинцева) Ирина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.04.1811

Дата смерти

27.01.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1811

Отец: Колбинцевъ Василий

Мать: Колбинцева Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1844

Сын: Назаровъ Ананий

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.04.1845

Муж: Базловъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1846

Дочь: Варганова Марина

Отец ребёнка: Базловъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1848

Дочь: Антипина Матрена

Отец ребёнка: Базловъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1854

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Базловъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1854

Сын: Базловъ Яковъ

Отец ребёнка: Базловъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1858

Сын: Базловъ Семенъ

Отец ребёнка: Базловъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
27.01.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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