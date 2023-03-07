Базлова Назарова (Колбинцева) Ирина
Место рождения
Дата рождения15.04.1811
Дата смерти27.01.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1811
Отец: Колбинцевъ Василий
Мать: Колбинцева Федора
Рождение ребёнка
01.10.1844
Сын: Назаровъ Ананий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
22.04.1845
Муж: Базловъ Матвѣй
Рождение ребёнка
12.07.1846
Дочь: Варганова Марина
Отец ребёнка: Базловъ Матвѣй
Рождение ребёнка
05.11.1848
Дочь: Антипина Матрена
Отец ребёнка: Базловъ Матвѣй
Рождение ребёнка
19.03.1854
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Базловъ Матвѣй
Рождение ребёнка
19.03.1854
Сын: Базловъ Яковъ
Отец ребёнка: Базловъ Матвѣй
Рождение ребёнка
18.04.1858
Сын: Базловъ Семенъ
Отец ребёнка: Базловъ Матвѣй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
27.01.1865