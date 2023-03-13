Кулешовъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Кулешовъ Алексей
Мать: Кулешова Александра
Бракосочетание
26.01.1901
Жена: Кулешова Анастасия
Рождение ребёнка
21.02.1902
Сын: Кулешовъ Иванъ
Мать ребёнка: Кулешова Анастасия
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кулешовъ Александръ
Мать ребёнка: Кулешова Анастасия
Рождение ребёнка
26.01.1907
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Кулешова Анастасия
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Кулешова Анастасия
Рождение ребёнка
22.05.1912
Сын: Кулешовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кулешова Анастасия