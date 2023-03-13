Кулешовъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешовъ Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Кулешовъ Алексей

Мать: Кулешова Александра

Бракосочетание
26.01.1901

Жена: Кулешова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1902

Сын: Кулешовъ Иванъ

Мать ребёнка: Кулешова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кулешовъ Александръ

Мать ребёнка: Кулешова Анастасия

Рождение ребёнка
26.01.1907

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Кулешова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Кулешова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1912

Сын: Кулешовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кулешова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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