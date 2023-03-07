Кулешова (Храмова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулешова (Храмова) Александра

Кулешова (Храмова) Александра

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.04.1843

Дата смерти

04.02.1910

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1843

Отец: Храмовъ Михаилъ

Мать: Храмова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.07.1861

Муж: Кулешовъ Алексей

Рождение ребёнка
22.03.1862

Дочь: Садова Раиса

Отец ребёнка: Кулешовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1866

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Кулешовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1868

Сын: Кулешовъ Василий

Отец ребёнка: Кулешовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Сын: Кулешовъ Иванъ

Отец ребёнка: Кулешовъ Алексей

Рождение ребёнка
09.02.1873

Дочь: Макарова Агафья

Отец ребёнка: Кулешовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Сын: Кулешовъ Григорий

Отец ребёнка: Кулешовъ Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потешина Наталья

Отец ребёнка: Кулешовъ Алексей

Смерть
04.02.1910
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ паралича
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close