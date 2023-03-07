Кулешова (Храмова) Александра
Место рождения
Дата рождения15.04.1843
Дата смерти04.02.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1843
Отец: Храмовъ Михаилъ
Мать: Храмова Маремьяна
Бракосочетание
09.07.1861
Муж: Кулешовъ Алексей
Рождение ребёнка
22.03.1862
Дочь: Садова Раиса
Отец ребёнка: Кулешовъ Алексей
Рождение ребёнка
06.10.1866
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Кулешовъ Алексей
Рождение ребёнка
05.04.1868
Сын: Кулешовъ Василий
Отец ребёнка: Кулешовъ Алексей
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кулешовъ Иванъ
Отец ребёнка: Кулешовъ Алексей
Рождение ребёнка
09.02.1873
Дочь: Макарова Агафья
Отец ребёнка: Кулешовъ Алексей
Рождение ребёнка
1875
Сын: Кулешовъ Григорий
Отец ребёнка: Кулешовъ Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потешина Наталья
Отец ребёнка: Кулешовъ Алексей
Смерть
04.02.1910
Причина смерти: Отъ паралича