Кулешова (Бутырина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Бутыринъ Калинникъ
Бракосочетание
26.01.1901
Муж: Кулешовъ Григорий
Рождение ребёнка
21.02.1902
Сын: Кулешовъ Иванъ
Отец ребёнка: Кулешовъ Григорий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кулешовъ Александръ
Отец ребёнка: Кулешовъ Григорий
Рождение ребёнка
26.01.1907
Дочь: (Кулешова) Александра
Отец ребёнка: Кулешовъ Григорий
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: (Кулешова) Ольга
Отец ребёнка: Кулешовъ Григорий
Рождение ребёнка
22.05.1912
Сын: Кулешовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кулешовъ Григорий