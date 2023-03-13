Кулешова (Бутырина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова (Бутырина) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Бутыринъ Калинникъ

Мать: Бутырина (Латышева) Анисья

Бракосочетание
26.01.1901

Муж: Кулешовъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1902

Сын: Кулешовъ Иванъ

Отец ребёнка: Кулешовъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кулешовъ Александръ

Отец ребёнка: Кулешовъ Григорий

Рождение ребёнка
26.01.1907

Дочь: (Кулешова) Александра

Отец ребёнка: Кулешовъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: (Кулешова) Ольга

Отец ребёнка: Кулешовъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1912

Сын: Кулешовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кулешовъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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