Кулешова (Золотова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Золотовъ Петръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулешовъ Василий
Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ
Бракосочетание
22.01.1890
Муж: Кулешовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кулешовъ Николай
Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.04.1892
Сын: Кулешовъ Маркъ
Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.11.1894
Дочь: Кувшинова (Кулешова) Екатерина
Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.03.1897
Дочь: (Кулакова) Лариса
Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.01.1903
Сын: Кулешовъ Григорий
Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.07.1905
Сын: Кулешовъ Даниилъ
Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.08.1908
Сын: Кулешовъ Александръ
Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.05.1912
Сын: Кулешовъ Константинъ
Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ