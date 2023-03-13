Кулешова (Золотова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулешова (Золотова) Ольга

Кулешова (Золотова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Золотовъ Петръ

Мать: Золотова (Потешина) Пелагѣя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешовъ Василий

Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ

Бракосочетание
22.01.1890

Муж: Кулешовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кулешовъ Николай

Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ

Рождение ребёнка
20.04.1892

Сын: Кулешовъ Маркъ

Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1894

Дочь: Кувшинова (Кулешова) Екатерина

Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1897

Дочь: (Кулакова) Лариса

Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1903

Сын: Кулешовъ Григорий

Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1905

Сын: Кулешовъ Даниилъ

Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1908

Сын: Кулешовъ Александръ

Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1912

Сын: Кулешовъ Константинъ

Отец ребёнка: Кулешовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.