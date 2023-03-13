Золотовъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотовъ Петръ

Золотовъ Петръ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1855

Сын: Золотовъ Иванъ Евмений

Мать ребёнка: Золотова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1856

Сын: Золотовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Золотова Пелагѣя

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1858

Дочь: Любимова Анна

Мать ребёнка: Золотова Пелагѣя

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1860

Сын: Золотовъ Александръ

Мать ребёнка: Золотова Пелагѣя

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1862

Сын: Золотовъ Евгений

Мать ребёнка: Золотова Пелагѣя

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1867

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Золотова Пелагѣя

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кулешова Ольга

Мать ребёнка: Золотова Пелагѣя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова Пелагѣя

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close