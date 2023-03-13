Золотовъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1855
Мать ребёнка: Золотова Пелагѣя
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1856
Сын: Золотовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Золотова Пелагѣя
Рождение ребёнка
15.06.1858
Дочь: Любимова Анна
Мать ребёнка: Золотова Пелагѣя
Рождение ребёнка
08.07.1860
Сын: Золотовъ Александръ
Мать ребёнка: Золотова Пелагѣя
Рождение ребёнка
17.01.1862
Сын: Золотовъ Евгений
Мать ребёнка: Золотова Пелагѣя
Рождение ребёнка
14.02.1867
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Золотова Пелагѣя
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кулешова Ольга
Мать ребёнка: Золотова Пелагѣя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золотова Пелагѣя