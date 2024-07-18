Туманов Алексей Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Туманов Антон Кондратиев
Мать: (Туманова) Татиана
Рождение ребёнка
15.08.1871
Дочь: (Туманова) Наталия Антонова
Мать ребёнка: (Туманова) Дарья Андреева
Рождение ребёнка
15.07.1873
Дочь: (Туманова) Ольга Алексеева
Мать ребёнка: (Туманова) Дарья Андреева
Рождение ребёнка
06.12.1878
Дочь: (Туманова Языкова) Анна Алексеева
Мать ребёнка: (Туманова) Дарья Андреева
Смерть
Неизвестно