Туманов Алексей Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуманов Алексей Антонов

Туманов Алексей Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Туманов Антон Кондратиев

Мать: (Туманова) Татиана

Рождение ребёнка
15.08.1871

Дочь: (Туманова) Наталия Антонова

Мать ребёнка: (Туманова) Дарья Андреева

Рождение ребёнка
15.07.1873

Дочь: (Туманова) Ольга Алексеева

Мать ребёнка: (Туманова) Дарья Андреева

Рождение ребёнка
06.12.1878

Дочь: (Туманова Языкова) Анна Алексеева

Мать ребёнка: (Туманова) Дарья Андреева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.