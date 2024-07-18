(Туманова) Дарья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1871
Дочь: (Туманова) Наталия Антонова
Отец ребёнка: Туманов Алексей Антонов
Рождение ребёнка
15.07.1873
Дочь: (Туманова) Ольга Алексеева
Отец ребёнка: Туманов Алексей Антонов
Рождение ребёнка
06.12.1878
Дочь: (Туманова Языкова) Анна Алексеева
Отец ребёнка: Туманов Алексей Антонов
Смерть
Неизвестно