(Туманова) Дарья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Туманова) Дарья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1871

Дочь: (Туманова) Наталия Антонова

Отец ребёнка: Туманов Алексей Антонов

Рождение ребёнка
15.07.1873

Дочь: (Туманова) Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Туманов Алексей Антонов

Рождение ребёнка
06.12.1878

Дочь: (Туманова Языкова) Анна Алексеева

Отец ребёнка: Туманов Алексей Антонов

Смерть
Неизвестно

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