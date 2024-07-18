(Туманова) Ольга Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Туманова) Ольга Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

1886 г.р.
1895 г.р.
1900 г.р.
1901 г.р.
1904 г.р.
1907 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1873

Отец: Туманов Алексей Антонов

Мать: (Туманова) Дарья Андреева

Рождение ребёнка
18.10.1886

Сын: Иоанн

Отец ребёнка: Козлов Ефим Николаев

Рождение ребёнка
30.05.1895

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Козлов Ефим Николаев

Рождение ребёнка
13.08.1900

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Козлов Ефим Николаев

Рождение ребёнка
15.09.1901

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Козлов Ефим Николаев

Рождение ребёнка
29.08.1904

Сын: Александр

Отец ребёнка: Козлов Ефим Николаев

Рождение ребёнка
1907

Сын: Петр

Отец ребёнка: Козлов Ефим Николаев

Рождение ребёнка
21.08.1910

Сын: Афанасий

Отец ребёнка: Козлов Ефим Николаев

Смерть
Неизвестно

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