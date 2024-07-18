(Туманова) Ольга Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1873
Отец: Туманов Алексей Антонов
Рождение ребёнка
18.10.1886
Сын: Иоанн
Отец ребёнка: Козлов Ефим Николаев
Рождение ребёнка
30.05.1895
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Козлов Ефим Николаев
Рождение ребёнка
13.08.1900
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Козлов Ефим Николаев
Рождение ребёнка
15.09.1901
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Козлов Ефим Николаев
Рождение ребёнка
29.08.1904
Сын: Александр
Отец ребёнка: Козлов Ефим Николаев
Рождение ребёнка
1907
Сын: Петр
Отец ребёнка: Козлов Ефим Николаев
Рождение ребёнка
21.08.1910
Сын: Афанасий
Отец ребёнка: Козлов Ефим Николаев
Смерть
Неизвестно