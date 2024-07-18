(Туманова Языкова) Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Туманова Языкова) Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1878

Дата смерти

06.04.1883

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1878

Отец: Туманов Алексей Антонов

Мать: (Туманова) Дарья Андреева

Смерть
06.04.1883
Рождение ребёнка
25.11.1903

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Языков Илья Иванов

Рождение ребёнка
08.07.1906

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Языков Илья Иванов

Рождение ребёнка
17.09.1907

Сын: Фома

Отец ребёнка: Языков Илья Иванов

Рождение ребёнка
25.04.1910

Сын: Василий

Отец ребёнка: Языков Илья Иванов

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