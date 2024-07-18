(Туманова Языкова) Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1878
Дата смерти06.04.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1878
Отец: Туманов Алексей Антонов
Смерть
06.04.1883
Рождение ребёнка
25.11.1903
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Языков Илья Иванов
Рождение ребёнка
08.07.1906
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Языков Илья Иванов
Рождение ребёнка
17.09.1907
Сын: Фома
Отец ребёнка: Языков Илья Иванов
Рождение ребёнка
25.04.1910
Сын: Василий
Отец ребёнка: Языков Илья Иванов