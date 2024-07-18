(Туманова) Татиана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Туманов Антон Кондратиев
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Туманов Антон Кондратиев
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Туманов Антон Кондратиев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Туманова) Мария Антонова
Отец ребёнка: Туманов Антон Кондратиев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Туманов Константин Антонов
Отец ребёнка: Туманов Антон Кондратиев
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Туманов Антон Кондратиев
Смерть
Неизвестно