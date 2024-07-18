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(Туманова) Татиана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Туманов Захар Антонов

Отец ребёнка: Туманов Антон Кондратиев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Туманов Михаил Антонов

Отец ребёнка: Туманов Антон Кондратиев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Туманов Тихон Антонов

Отец ребёнка: Туманов Антон Кондратиев

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Туманова) Мария Антонова

Отец ребёнка: Туманов Антон Кондратиев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Туманов Константин Антонов

Отец ребёнка: Туманов Антон Кондратиев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Туманов Алексей Антонов

Отец ребёнка: Туманов Антон Кондратиев

Смерть
Неизвестно

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