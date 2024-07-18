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Туманов Захар Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Туманов Антон Кондратиев

Мать: (Туманова) Татиана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Туманов Николай Захаров

Мать ребёнка: (Туманова) Мария

Рождение ребёнка
1832

Сын: Туманов Георгий Захаров

Мать ребёнка: (Туманова) Мария

Рождение ребёнка
1838

Сын: Туманов Гавриил Захаров

Мать ребёнка: (Туманова) Мария

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Туманова) Афиния Захарова

Мать ребёнка: (Туманова) Мария

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Туманова) Настасия Захарова

Мать ребёнка: (Туманова) Мария

Смерть
Неизвестно

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