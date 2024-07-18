Туманов Захар Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Туманов Антон Кондратиев
Мать: (Туманова) Татиана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: (Туманова) Мария
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: (Туманова) Мария
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: (Туманова) Мария
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Туманова) Афиния Захарова
Мать ребёнка: (Туманова) Мария
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Туманова) Настасия Захарова
Мать ребёнка: (Туманова) Мария
Смерть
Неизвестно