Туманов Константин Антонов
Место рожденияд. Логоза, Дерптский уезд, Лифляндская губерния
Дата рождения1822
Дата смерти26.09.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Туманов Антон Кондратиев
Мать: (Туманова) Татиана
Рождение ребёнка
26.08.1847
Сын: Туманов Александр Константинов
Мать ребёнка: (Туманова) Параскева Андреева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Туманова) Федосия Константинова
Мать ребёнка: (Туманова) Параскева Андреева
Рождение ребёнка
05.01.1853
Дочь: (Туманова) Татиана Константинова
Мать ребёнка: (Туманова) Параскева Андреева
Смерть
26.09.1876