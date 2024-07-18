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Туманов Константин Антонов

Место рождения

д. Логоза, Дерптский уезд, Лифляндская губерния

Дата рождения

1822

Дата смерти

26.09.1876

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Туманов Антон Кондратиев

Мать: (Туманова) Татиана

Рождение ребёнка
26.08.1847

Сын: Туманов Александр Константинов

Мать ребёнка: (Туманова) Параскева Андреева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Туманова) Федосия Константинова

Мать ребёнка: (Туманова) Параскева Андреева

Рождение ребёнка
05.01.1853

Дочь: (Туманова) Татиана Константинова

Мать ребёнка: (Туманова) Параскева Андреева

Смерть
26.09.1876

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