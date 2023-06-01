Субботин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиОколо 1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Субботина Екатерина Венедиктовна
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Субботина Екатерина Венедиктовна
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Субботина Екатерина Венедиктовна
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Субботина Екатерина Венедиктовна
Рождение ребёнка
Около 15.06.1812
Мать ребёнка: Субботина Екатерина Венедиктовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1826