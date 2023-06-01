Субботин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботин Иван Дмитриевич

Субботин Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Около 1826

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Екатерина Венедиктовна

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Субботин Логгин Иванович

Мать ребёнка: Субботина Екатерина Венедиктовна

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Субботин Родион Иванович

Мать ребёнка: Субботина Екатерина Венедиктовна

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Субботин Федор Иванович

Мать ребёнка: Субботина Екатерина Венедиктовна

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Субботин Демид Иванович

Мать ребёнка: Субботина Екатерина Венедиктовна

Рождение ребёнка
Около 15.06.1812

Сын: Субботин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Субботина Екатерина Венедиктовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1826

Мы используем куки для улучшения работы сайта.