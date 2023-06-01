Субботина Екатерина Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Екатерина Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Субботин Логгин Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Субботин Родион Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Субботин Федор Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Субботин Демид Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 15.06.1812

Сын: Субботин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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