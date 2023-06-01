Субботина Екатерина Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Субботин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Субботин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Субботин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Субботин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 15.06.1812
Отец ребёнка: Субботин Иван Дмитриевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно