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Субботин Логгин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Субботин Иван Дмитриевич

Мать: Субботина Екатерина Венедиктовна

Рождение ребёнка
03.11.1818

Дочь: Субботина Анастасия Логгиновна

Мать ребёнка: Субботина Анна Иудовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Субботина Гликерия Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Гликерия Егоровна - приемная дочь Логвина Ивановича Субботкина.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Анна Иудовна

Смерть
Неизвестно