Субботин Логгин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Рождение ребёнка
03.11.1818
Дочь: Субботина Анастасия Логгиновна
Мать ребёнка: Субботина Анна Иудовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Субботина Гликерия Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Гликерия Егоровна - приемная дочь Логвина Ивановича Субботкина.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Анна Иудовна
Смерть
Неизвестно