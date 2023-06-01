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Субботин Демид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Субботин Иван Дмитриевич

Мать: Субботина Екатерина Венедиктовна

Бракосочетание
16.02.1823

Жена: Субботина Устиния Давидовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Субботин Кузьма Демидович

Мать ребёнка: Субботина Устиния Давидовна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Субботин Феоктист Демидович

Мать ребёнка: Субботина Устиния Давидовна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Субботин Федот Демидович

Мать ребёнка: Субботина Устиния Давидовна

Рождение ребёнка
1832 или 1834

Сын: Субботин Тихон Демидович

Мать ребёнка: Субботина Устиния Давидовна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Субботин Михаил Демидович

Мать ребёнка: Субботина Устиния Давидовна

Смерть
Неизвестно