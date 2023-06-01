Субботин Демид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Бракосочетание
16.02.1823
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Субботин Кузьма Демидович
Мать ребёнка: Субботина Устиния Давидовна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Субботин Феоктист Демидович
Мать ребёнка: Субботина Устиния Давидовна
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Субботина Устиния Давидовна
Рождение ребёнка
1832 или 1834
Мать ребёнка: Субботина Устиния Давидовна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Субботин Михаил Демидович
Мать ребёнка: Субботина Устиния Давидовна
Смерть
Неизвестно