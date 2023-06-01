Субботина (Пронина) Устиния Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 или 1808
Дата смерти04.05.1866
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1808
Отец: Торгашев Давид Прокофьевич
Бракосочетание
16.02.1823
Рождение ребёнка
1824 или 1826
Сын: Субботин Кузьма Демидович
Отец ребёнка: Субботин Демид Иванович
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Субботин Феоктист Демидович
Отец ребёнка: Субботин Демид Иванович
Рождение ребёнка
1830 или 1832
Отец ребёнка: Субботин Демид Иванович
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1834
Отец ребёнка: Субботин Демид Иванович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Субботин Михаил Демидович
Отец ребёнка: Субботин Демид Иванович
Смерть
04.05.1866