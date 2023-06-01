Субботина (Пронина) Устиния Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботина (Пронина) Устиния Давидовна

Субботина (Пронина) Устиния Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 или 1808

Дата смерти

04.05.1866

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1808

Отец: Торгашев Давид Прокофьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1823

Муж: Субботин Демид Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1824 или 1826

Сын: Субботин Кузьма Демидович

Отец ребёнка: Субботин Демид Иванович

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Субботин Феоктист Демидович

Отец ребёнка: Субботин Демид Иванович

Рождение ребёнка
1830 или 1832

Сын: Субботин Федот Демидович

Отец ребёнка: Субботин Демид Иванович

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1834

Сын: Субботин Тихон Демидович

Отец ребёнка: Субботин Демид Иванович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Субботин Михаил Демидович

Отец ребёнка: Субботин Демид Иванович

Смерть
04.05.1866
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close