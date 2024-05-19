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Быков Лаврентий Никифорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Быков Никифор Михайлович

Мать: Быкова Маремьяна Авраамовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова (Щербакова) Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Быкова Параскева Лаврентьевна

Мать ребёнка: Быкова (Щербакова) Евдокия Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Быкова Агафья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Быкова (Щербакова) Евдокия Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Быков Игнатий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Быкова (Щербакова) Евдокия Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
1808

Сын: Быков Андрей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Быкова (Щербакова) Евдокия Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 9об
Смерть
После 1834
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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