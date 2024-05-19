Быков Лаврентий Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Быкова Параскева Лаврентьевна
Мать ребёнка: Быкова (Щербакова) Евдокия Андреевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Быкова Агафья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Быкова (Щербакова) Евдокия Андреевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Быков Игнатий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Быкова (Щербакова) Евдокия Андреевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
1808
Сын: Быков Андрей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Быкова (Щербакова) Евдокия Андреевна
ГАСО, 24-25-330, 9об
Смерть
После 1834