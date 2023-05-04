Быкова Маремьяна Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Быков Никифор Михайлович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Быков Лаврентий Никифорович
Отец ребёнка: Быков Никифор Михайлович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Смерть
Неизвестно