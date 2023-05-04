Быкова Маремьяна Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Маремьяна Авраамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Быков Федор Никифорович

Отец ребёнка: Быков Никифор Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Быков Лаврентий Никифорович

Отец ребёнка: Быков Никифор Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Никифор Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Смерть
Неизвестно