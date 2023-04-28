Быков Федор Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Быкова Татьяна Степановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно