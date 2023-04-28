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Быков Федор Никифорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Быков Никифор Михайлович

Мать: Быкова Маремьяна Авраамовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Быков Афонасий Федорович

Мать ребёнка: Быкова Татьяна Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Татьяна Степановна

Место жительства
Неизвестно
Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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