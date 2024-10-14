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Быкова Татьяна Степановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Федор Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Быков Афонасий Федорович

Отец ребёнка: Быков Федор Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Рождение ребёнка
1791

Сын: Быков Прокопий Федорович

Отец ребёнка: Быков Федор Никифорович

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Кр. Муз. Ед/хр2506 N72
Смерть
Неизвестно

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