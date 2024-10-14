Быкова Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Быков Федор Никифорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 оборот
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Быков Федор Никифорович
Кр. Муз. Ед/хр2506 N72
Смерть
Неизвестно