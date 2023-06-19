Быкова (Щербакова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Щербакова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Быкова Параскева Лаврентьевна

Отец ребёнка: Быков Лаврентий Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Быкова Агафья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Быков Лаврентий Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Быков Игнатий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Быков Лаврентий Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Лаврентий Никифорович

Смерть
Неизвестно