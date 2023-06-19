Быкова (Щербакова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Быкова Параскева Лаврентьевна
Отец ребёнка: Быков Лаврентий Никифорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Быкова Агафья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Быков Лаврентий Никифорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Быков Игнатий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Быков Лаврентий Никифорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно