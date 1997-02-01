Харьковская (Потапенко) Анна
Место рожденияУкраина, г Лозно-Олександрівка
Дата рождения05.05.1911
Дата смерти01.02.1997
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1911
Отец: Потапенко Сергей
Мать: Потапенко Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харьковский Пётр
Отец ребёнка: Харьковский Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харьковский Григорий
Отец ребёнка: Харьковский Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харьковский Николай
Отец ребёнка: Харьковский Алексей
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Винюкова (Харьковская) Вера
Отец ребёнка: Харьковский Алексей
Смерть
01.02.1997