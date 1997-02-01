Харьковская (Потапенко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харьковская (Потапенко) Анна

Место рождения

Украина, г Лозно-Олександрівка

Дата рождения

05.05.1911

Дата смерти

01.02.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1911

Отец: Потапенко Сергей

Мать: Потапенко Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харьковский Пётр

Отец ребёнка: Харьковский Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харьковский Григорий

Отец ребёнка: Харьковский Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харьковский Николай

Отец ребёнка: Харьковский Алексей

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Винюкова (Харьковская) Вера

Отец ребёнка: Харьковский Алексей

Смерть
01.02.1997

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