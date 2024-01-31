Потапенко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапенко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Потапенко Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапенко Тимофей

Мать ребёнка: Потапенко Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапенко Дарья

Рождение ребёнка
05.05.1911

Дочь: Харьковская (Потапенко) Анна

Мать ребёнка: Потапенко Дарья

Смерть
Неизвестно

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