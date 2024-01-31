Потапенко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Потапенко Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапенко Тимофей
Мать ребёнка: Потапенко Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потапенко Дарья
Рождение ребёнка
05.05.1911
Дочь: Харьковская (Потапенко) Анна
Мать ребёнка: Потапенко Дарья
Смерть
Неизвестно