Потапенко Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапенко Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1911

Дочь: Харьковская Анна

Отец ребёнка: Потапенко Сергей

Украина, г Лозно-Олександрівка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артеменко Степан

Развод
Неизвестно

Муж: Потапенко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапенко Тимофей

Отец ребёнка: Потапенко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапенко Сергей

Смерть
Неизвестно
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