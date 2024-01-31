Потапенко Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1911
Дочь: Харьковская Анна
Отец ребёнка: Потапенко Сергей
Украина, г Лозно-Олександрівка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артеменко Степан
Развод
Неизвестно
Муж: Потапенко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапенко Тимофей
Отец ребёнка: Потапенко Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потапенко Сергей
Смерть
Неизвестно