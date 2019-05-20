Харьковский Алексей
Место рожденияУкраина, Гладково
Дата рождения20.05.1912
Дата смерти05.01.1975
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1912
Отец: Харьковский Аким
Мать: Аккулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харьковский Пётр
Мать ребёнка: Харьковская (Потапенко) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харьковский Григорий
Мать ребёнка: Харьковская (Потапенко) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харьковский Николай
Мать ребёнка: Харьковская (Потапенко) Анна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Винюкова (Харьковская) Вера
Мать ребёнка: Харьковская (Потапенко) Анна
Смерть
05.01.1975