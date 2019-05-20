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Харьковский Алексей

Место рождения

Украина, Гладково

Дата рождения

20.05.1912

Дата смерти

05.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1912

Отец: Харьковский Аким

Мать: Аккулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харьковский Пётр

Мать ребёнка: Харьковская (Потапенко) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харьковский Григорий

Мать ребёнка: Харьковская (Потапенко) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харьковский Николай

Мать ребёнка: Харьковская (Потапенко) Анна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Винюкова (Харьковская) Вера

Мать ребёнка: Харьковская (Потапенко) Анна

Смерть
05.01.1975

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