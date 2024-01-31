Аккулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харьковский Иван
Отец ребёнка: Харьковский Аким
Рождение ребёнка
20.05.1912
Сын: Харьковский Алексей
Отец ребёнка: Харьковский Аким
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: (Харьковская) Надежда
Отец ребёнка: Харьковский Аким
Рождение ребёнка
13.01.1922
Дочь: (Харьковская) Мария
Отец ребёнка: Харьковский Аким
Рождение ребёнка
13.08.1935
Дочь: (Харьковская) Нина
Отец ребёнка: Харьковский Аким
Смерть
Неизвестно