Аккулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАккулина

Аккулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харьковский Иван

Отец ребёнка: Харьковский Аким

Рождение ребёнка
20.05.1912

Сын: Харьковский Алексей

Отец ребёнка: Харьковский Аким

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: (Харьковская) Надежда

Отец ребёнка: Харьковский Аким

Рождение ребёнка
13.01.1922

Дочь: (Харьковская) Мария

Отец ребёнка: Харьковский Аким

Рождение ребёнка
13.08.1935

Дочь: (Харьковская) Нина

Отец ребёнка: Харьковский Аким

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.