Якшин Афанасий Абрамович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Якшин Михаил (Михайло) Афанасьевич
Мать ребёнка: Якшина (Давыдова) Ирина Харитоновна
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: (Якшина) Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Якшина (Давыдова) Ирина Харитоновна
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: (Якшина) Мавра Афанасьевна
Мать ребёнка: Якшина (Давыдова) Ирина Харитоновна
Рождение ребёнка
24.09.1775
Дочь: (Якшина) Фекла Афанасьевна
Мать ребёнка: Якшина (Давыдова) Ирина Харитоновна
Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Якшина (Давыдова) Ирина Харитоновна
Смерть
1817