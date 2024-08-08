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Якшин Афанасий Абрамович

Место рождения

Доново

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Якшин Аврам Мартемьянович

Мать: Якшина Степанида Остафьевна

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Якшин Михаил (Михайло) Афанасьевич

Мать ребёнка: Якшина (Давыдова) Ирина Харитоновна

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: (Якшина) Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Якшина (Давыдова) Ирина Харитоновна

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: (Якшина) Мавра Афанасьевна

Мать ребёнка: Якшина (Давыдова) Ирина Харитоновна

Рождение ребёнка
24.09.1775

Дочь: (Якшина) Фекла Афанасьевна

Мать ребёнка: Якшина (Давыдова) Ирина Харитоновна

Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Якшин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Якшина (Давыдова) Ирина Харитоновна

Смерть
1817

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