Якшин Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Якшин Афанасий Абрамович
Мать: Якшина Ирина Харитоновна
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Якшина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Якшина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Якшина Пелагея
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855