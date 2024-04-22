Якшин Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкшин Иван Афанасьевич

Якшин Иван Афанасьевич

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Якшин Афанасий Абрамович

Мать: Якшина Ирина Харитоновна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Якшин Гаврило Иванович

Мать ребёнка: Якшина Пелагея

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Якшин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Якшина Пелагея

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Якшин Степан Иванович

Мать ребёнка: Якшина Пелагея

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Место жительства
Неизвестно
Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1855
Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close