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Якшин Гаврило Иванович

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Якшин Иван Афанасьевич

Мать: Якшина Пелагея

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Якшин Никифор Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
От первой жены
Рождение ребёнка
1843

Сын: Якшин Тимофей Гаврилович

Мать ребёнка: Якшина Авдотья Сидоровна

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Якшина Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Якшина Авдотья Сидоровна

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Степанида Гавриловна

Мать ребёнка: Якшина Авдотья Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якшина Авдотья Сидоровна

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Второй брак
Место жительства
Неизвестно
Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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