Якшин Гаврило Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Якшин Иван Афанасьевич
Мать: Якшина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1821
От первой жены
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Якшина Авдотья Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Якшина Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Якшина Авдотья Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Степанида Гавриловна
Мать ребёнка: Якшина Авдотья Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якшина Авдотья Сидоровна
Второй брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно