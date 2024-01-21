Якшина Авдотья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Якшин Гаврило Иванович
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Якшина Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Якшин Гаврило Иванович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Степанида Гавриловна
Отец ребёнка: Якшин Гаврило Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Второй брак
Смерть
Неизвестно