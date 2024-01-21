Якшина Авдотья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшина Авдотья Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Якшин Тимофей Гаврилович

Отец ребёнка: Якшин Гаврило Иванович

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Якшина Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Якшин Гаврило Иванович

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Степанида Гавриловна

Отец ребёнка: Якшин Гаврило Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшин Гаврило Иванович

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Второй брак
Смерть
Неизвестно
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