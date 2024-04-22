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Якшин Никифор Гаврилович

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Якшин Гаврило Иванович

Мать: не указана

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
От первой жены
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Аксинья Никифоровна

Мать ребёнка: Якшина Авдотья Петровна

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Якшина Авдотья Петровна

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Якшин Семен Никифорович

Мать ребёнка: Якшина Авдотья Петровна

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якшина Евдокия Матвеевна

Жена по переписным листам Ишимского уезда 1897 года Ф. 417, о. 2, д. 739
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якшина Авдотья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
По переписным листам Ишимского уезда 1897 года Ф. 417, о. 2, д. 739
Смерть
Неизвестно
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