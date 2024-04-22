Якшин Никифор Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Якшин Гаврило Иванович
От первой жены
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Аксинья Никифоровна
Мать ребёнка: Якшина Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Якшина Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Якшина Авдотья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якшина Евдокия Матвеевна
Жена по переписным листам Ишимского уезда 1897 года Ф. 417, о. 2, д. 739
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якшина Авдотья Петровна
Место жительства
Неизвестно
По переписным листам Ишимского уезда 1897 года Ф. 417, о. 2, д. 739
Смерть
Неизвестно