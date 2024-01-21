Якшина Авдотья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшина Авдотья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Аксинья Никифоровна

Отец ребёнка: Якшин Никифор Гаврилович

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Якшин Никифор Гаврилович

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Якшин Семен Никифорович

Отец ребёнка: Якшин Никифор Гаврилович

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшин Никифор Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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