Якшина Авдотья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Аксинья Никифоровна
Отец ребёнка: Якшин Никифор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Якшин Никифор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Якшин Никифор Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно