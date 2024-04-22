Якшина (Давыдова) Ирина Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкшина (Давыдова) Ирина Харитоновна

Якшина (Давыдова) Ирина Харитоновна

Место рождения

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Якшин Михайло Афанасьевич

Отец ребёнка: Якшин Афанасий Абрамович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Якшин Афанасий Абрамович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Мавра Афанасьевна

Отец ребёнка: Якшин Афанасий Абрамович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Якшин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Якшин Афанасий Абрамович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Смерть
Неизвестно
Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close