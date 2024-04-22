Якшина (Давыдова) Ирина Харитоновна
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Якшин Михайло Афанасьевич
Отец ребёнка: Якшин Афанасий Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Якшин Афанасий Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Мавра Афанасьевна
Отец ребёнка: Якшин Афанасий Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Якшин Афанасий Абрамович
Смерть
Неизвестно