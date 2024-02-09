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Якшин Аврам Мартемьянович

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Якшин Мартемьян Федорович

Мать: не указана

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Якшин Тимофей Аврамович

Мать ребёнка: Якшина Степанида Остафьевна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Якшин Тихон Аврамович

Мать ребёнка: Якшина Степанида Остафьевна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Якшин Степан Аврамович

Мать ребёнка: Якшина Степанида Остафьевна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Якшин Афанасий Абрамович

Мать ребёнка: Якшина Степанида Остафьевна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Якшин Анисим Аврамович

Мать ребёнка: Якшина Степанида Остафьевна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Смерть
Неизвестно
Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
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