Якшин Аврам Мартемьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Якшин Мартемьян Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Якшина Степанида Остафьевна
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Якшина Степанида Остафьевна
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Якшина Степанида Остафьевна
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Якшина Степанида Остафьевна
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Якшина Степанида Остафьевна
Смерть
Неизвестно