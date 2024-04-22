Якшина Степанида Остафьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Якшин Аврам Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Якшин Аврам Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Якшин Аврам Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Якшин Аврам Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Якшин Аврам Мартемьянович
Смерть
Неизвестно