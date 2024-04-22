Якшина Степанида Остафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшина Степанида Остафьевна

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Якшин Тимофей Аврамович

Отец ребёнка: Якшин Аврам Мартемьянович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Якшин Тихон Аврамович

Отец ребёнка: Якшин Аврам Мартемьянович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Якшин Степан Аврамович

Отец ребёнка: Якшин Аврам Мартемьянович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Якшин Афанасий Абрамович

Отец ребёнка: Якшин Аврам Мартемьянович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Якшин Анисим Аврамович

Отец ребёнка: Якшин Аврам Мартемьянович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Смерть
Неизвестно
Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
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