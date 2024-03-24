Тупикова (Сапегина) Елена Максимовна
Место рождения
Дата рождения13.05.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров
Дочь: Тупикова Василиса Акинфова
Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров
Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров
Дочь: Яшурина (Тупикова) Перасковья (Параскева)Прасковья Акиловна Акимовна Акинфовна
Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров
Дочь: Тупикова Ирина Акинфова
Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров
Сын: Тупиков Семен Симеон Акинфов
Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров
Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров
Дочь: Тупикова Марья Акинфова
Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров
Дочь: (Тупикова) Авдотья Акинфовна
Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров
Дочь: (Тупикова) Матрона Акинфовна
Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров