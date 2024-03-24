Тупикова (Сапегина) Елена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТупикова (Сапегина) Елена Максимовна

Тупикова (Сапегина) Елена Максимовна

Место рождения

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

13.05.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1852

Отец: Сопегин Максим Андреев

Мать: Сапегина Прасковья Семенова Степанова

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп559б д.1463 стр.702(2 сторона) восприемники с.Юрино диакон крестьянка Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тупиков Василий Акинфов

Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тупикова Василиса Акинфова

Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров

Бракосочетание
30.06.1871 ст.

Муж: Тупиков Акила (Акинф) Федоров

Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ГУ ГАРМЭ ф.305 оп.3 д.23 л.563oб-564
Рождение ребёнка
04.11.1873

Сын: Тупиков Михаил Акинфов

Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров

Бардины, Юринская волость, Васильский уезд
ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
02.10.1875 ст.

Дочь: Яшурина (Тупикова) Перасковья (Параскева)Прасковья Акиловна Акимовна Акинфовна

Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров

Бардины, Юринская волость, Васильский уезд
ГУ ГАРМЭ ф.305оп.3д.23 л.750
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Тупикова Ирина Акинфова

Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров

ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
18.07.1881

Сын: Тупиков Семен Симеон Акинфов

Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров

Бардины, Юринская волость, Васильский уезд
ГА РМЭ ф.75 оп.1 д.67 л.216 об-217об. ГА РМЭ ф.305 оп.3 д.25 л.129 об
Рождение ребёнка
30.01.1883

Сын: Тупиков Василий Акинфов

Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров

Бардины, Юринская волость, Васильский уезд
ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Тупикова Марья Акинфова

Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров

ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Тупикова) Авдотья Акинфовна

Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Тупикова) Матрона Акинфовна

Отец ребёнка: Тупиков Акила (Акинф) Федоров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.