Сопегин Максим Андреев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1812 ст.
Отец: Андрей Степанов
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Бракосочетание
28.01.1827 ст.
ф.570 оп.559б д.900 л.1353 ЦАНО первый брак у обоих
Рождение ребёнка
13.01.1830 ст.
Мать ребёнка: Сапегина Прасковья Семенова Степанова
ЦАНО Ф.570. оп.559б д.1350 л.1030 об-1031 ЦАНО МК запись №7 о рождении
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Мать ребёнка: Сапегина Прасковья Семенова Степанова
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.
Мать ребёнка: Сапегина Прасковья Семенова Степанова
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Дочь: Анисья Максимова
Мать ребёнка: Сапегина Прасковья Семенова Степанова
ф.570 оп.559а д.1326 л.586 ЦАНО
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Сапегина Прасковья Семенова Степанова
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Рождение ребёнка
13.05.1852
Дочь: Тупикова Елена Максимовна
Мать ребёнка: Сапегина Прасковья Семенова Степанова
ф.570 оп559б д.1463 стр.702(2 сторона) восприемники с.Юрино диакон крестьянка Авдотья Семенова
Смерть
Неизвестно