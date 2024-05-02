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Сопегин Максим Андреев

Место рождения

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812 ст.

Отец: Андрей Степанов

Мать: не указана

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Бракосочетание
28.01.1827 ст.

Жена: Сапегина Прасковья Семенова Степанова

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.559б д.900 л.1353 ЦАНО первый брак у обоих
Рождение ребёнка
13.01.1830 ст.

Сын: Сопегин Сергей Максимов

Мать ребёнка: Сапегина Прасковья Семенова Степанова

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ЦАНО Ф.570. оп.559б д.1350 л.1030 об-1031 ЦАНО МК запись №7 о рождении
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Сын: Сапегин Тимофей Максимов

Мать ребёнка: Сапегина Прасковья Семенова Степанова

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.

Сын: Сопегин Никита Максимов

Мать ребёнка: Сапегина Прасковья Семенова Степанова

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Дочь: Анисья Максимова

Мать ребёнка: Сапегина Прасковья Семенова Степанова

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.559а д.1326 л.586 ЦАНО
Рождение ребёнка
1849

Сын: Сапегин Егор Максимов

Мать ребёнка: Сапегина Прасковья Семенова Степанова

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Рождение ребёнка
13.05.1852

Дочь: Тупикова Елена Максимовна

Мать ребёнка: Сапегина Прасковья Семенова Степанова

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп559б д.1463 стр.702(2 сторона) восприемники с.Юрино диакон крестьянка Авдотья Семенова
Смерть
Неизвестно
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