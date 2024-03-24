Сапегин Тимофей Максимов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1832 ст.
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.
Дочь: Анастасия Тимофеева
Мать ребёнка: Сапегина Федора Иванова
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапегина Федора Иванова
Смерть
Неизвестно