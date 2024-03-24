Сапегин Тимофей Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапегин Тимофей Максимов

Место рождения

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1812 г.р.

Мать

Вычислено 1813 г.р.

Жена

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832 ст.

Отец: Сопегин Максим Андреев

Мать: Сапегина Прасковья Семенова Степанова

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.

Дочь: Анастасия Тимофеева

Мать ребёнка: Сапегина Федора Иванова

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапегина Федора Иванова

Смерть
Неизвестно
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