Сапегина Прасковья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапегина Прасковья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Сын: Сапегин Тимофей Максимов

Отец ребёнка: Сопегин Максим Андреев

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.

Сын: Сопегин Никита Максимов

Отец ребёнка: Сопегин Максим Андреев

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Рождение ребёнка
1849

Сын: Сапегин Егор Максимов

Отец ребёнка: Сопегин Максим Андреев

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Рождение ребёнка
13.05.1852

Дочь: Тупикова Елена Максимовна

Отец ребёнка: Сопегин Максим Андреев

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп559б д.1463 стр.702(2 сторона) восприемники с.Юрино диакон крестьянка Авдотья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сопегин Максим Андреев

Смерть
Неизвестно
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