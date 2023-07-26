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Сапегина Федора Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапегин Тимофей Максимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.

Дочь: (Сапегина) Анастасия Тимофеева

Отец ребёнка: Сапегин Тимофей Максимов

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Смерть
Неизвестно

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