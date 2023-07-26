Сапегина Федора Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.
Дочь: (Сапегина) Анастасия Тимофеева
Отец ребёнка: Сапегин Тимофей Максимов
Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Смерть
Неизвестно