Тупиков Михаил Акинфов
Место рождения
Дата рождения04.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1873
ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Бракосочетание
1894
Жена: Елена Андреева
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: не указана
ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: не указана
ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: не указана
ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: не указана
ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Тупикова) Анна Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно