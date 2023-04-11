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Тупиков Михаил Акинфов

Место рождения

Бардины, Юринская волость, Васильский уезд

Дата рождения

04.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1873

Отец: Тупиков Акила (Акинф) Федоров

Мать: Тупикова (Сапегина) Елена Максимовна

Бардины, Юринская волость, Васильский уезд
ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Бракосочетание
1894

Жена: Елена Андреева

Рождение ребёнка
1898

Сын: Тупиков Сергей Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Бардины, Юринская волость, Васильский уезд
ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
1901

Сын: Тупиков Иван Михайлов

Мать ребёнка: не указана

ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
1906

Сын: Тупиков Василий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
1907

Сын: Тупиков Николай Михайлов

Мать ребёнка: не указана

ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Тупикова) Анна Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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