Тупиков Акила (Акинф) Федоров
Место рождения
Дата рождения19.01.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1852
Отец: не указан
ф.570 оп559б д.1463 стр.692(2 сторона)Юрино солдатка
Бракосочетание
30.06.1871
Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
04.11.1873
Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна
ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
02.10.1875 ст.
Дочь: Яшурина Перасковья (Параскева)Прасковья Акиловна Акимовна
Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Тупикова Ирина Акинфова
Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна
ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
18.07.1881
Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна
ГА РМЭ ф.75 оп.1 д.67 л.216 об-217об.
Рождение ребёнка
30.01.1883
Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна
ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Тупикова Марья Акинфова
Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна
ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Авдотья Акинфовна
Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Матрона Акинфовна
Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тупикова Василиса Акинфова
Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна
Смерть
Неизвестно