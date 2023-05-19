Тупиков Акила (Акинф) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТупиков Акила (Акинф) Федоров

Тупиков Акила (Акинф) Федоров

Место рождения

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

19.01.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1852

Отец: не указан

Мать: Тупикова Екатерина Иванова

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп559б д.1463 стр.692(2 сторона)Юрино солдатка
Бракосочетание
30.06.1871

Жена: Тупикова Елена Максимовна

Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
04.11.1873

Сын: Тупиков Михаил Акинфов

Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна

Бардины, Юринская волость, Васильский уезд
ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
02.10.1875 ст.

Дочь: Яшурина Перасковья (Параскева)Прасковья Акиловна Акимовна

Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна

Бардины, Юринская волость, Васильский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Тупикова Ирина Акинфова

Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна

ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
18.07.1881

Сын: Тупиков Семен Акинфов

Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна

Бардины, Юринская волость, Васильский уезд
ГА РМЭ ф.75 оп.1 д.67 л.216 об-217об.
Рождение ребёнка
30.01.1883

Сын: Тупиков Василий Акинфов

Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна

Бардины, Юринская волость, Васильский уезд
ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Тупикова Марья Акинфова

Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна

ГА РМЭ Ф.75. оп.1 д.67 л.216 об-217об
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Авдотья Акинфовна

Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Матрона Акинфовна

Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тупиков Василий Акинфов

Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тупикова Василиса Акинфова

Мать ребёнка: Тупикова Елена Максимовна

Смерть
Неизвестно