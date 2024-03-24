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Тупиков Федор Матвеев

Место рождения

Поляна, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823 ст.

Отец: Тупиков Матвей Васильев

Мать: не указана

Поляна, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 Ф.60 оп.239а д.1658 л 711об-713 ЦАНО РС9 - семья №27 переведены в 1846 году из деревни Поляны
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Дочь: Зиновья Федорова

Мать ребёнка: Тупикова Анастасия Космина

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Бракосочетание
04.02.1851 ст.

Жена: Тупикова Екатерина Иванова

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф. 570, oп. 559б, д. 1430, л.750 o6. - 751 ЦАНО второй брак у жениха первый у невесты
Рождение ребёнка
19.01.1852

Сын: Тупиков Акила (Акинф) Федоров

Мать ребёнка: Тупикова Екатерина Иванова

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп559б д.1463 стр.692(2 сторона)Юрино солдатка
Военная служба
1853
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27 отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно
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