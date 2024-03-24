Тупиков Федор Матвеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1823 ст.
Отец: Тупиков Матвей Васильев
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 Ф.60 оп.239а д.1658 л 711об-713 ЦАНО РС9 - семья №27 переведены в 1846 году из деревни Поляны
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Дочь: Зиновья Федорова
Мать ребёнка: Тупикова Анастасия Космина
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27
Бракосочетание
04.02.1851 ст.
ф. 570, oп. 559б, д. 1430, л.750 o6. - 751 ЦАНО второй брак у жениха первый у невесты
Рождение ребёнка
19.01.1852
Сын: Тупиков Акила (Акинф) Федоров
Мать ребёнка: Тупикова Екатерина Иванова
ф.570 оп559б д.1463 стр.692(2 сторона)Юрино солдатка
Военная служба
1853
Ф.60 оп.233 д.1987 л 429об-430, 430 об-431 ЦАНО РС10 -семья №25 РС9 - семья №27 отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно