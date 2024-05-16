Лопатин Михаил Афиногенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лопатин Афиноген
Мать: Лопатина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Лопатина Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Лопатина Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленская (Лопатина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Лопатина Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно