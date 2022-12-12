село Староникольское, село Староникольское, Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Староникольское

Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд
1933Никольское (Матренки), с. каз.при руч. Матренке.293065226082750Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Никольская волость
844. Никольское (Матренка), село бывшее государственное, при речке Матренке, дворов 752, жителей 4375, волостное правление (уездный город в 26 верстах), церковь православ Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Хохольский район
7890Староникольскоесело51°28'с.ш.38°45'в.д.M-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Хохольский муниципальный район, Староникольское сельское поселение
20656456101с Староникольскоесело
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